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​В Югре закрыты две ледовые переправы

В Нижневартовском районе запрещена эксплуатация двух ледовых переправ межмуниципального значения через реки Чехлоней и Обь, сообщается на сайте ГУ МЧС округа. Ледовые переправы действовали на зимней автомобильной дороге г. Нижневартовск — д. Вампугол - с. Былино.

«С целью исключения движения транспорта через закрытые ледовые переправы установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки, искусственные заграждения», - отметили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 15:17, просмотров: 151, комментариев: 0


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