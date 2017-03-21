​В Югре закрыты две ледовые переправы

В Нижневартовском районе запрещена эксплуатация двух ледовых переправ межмуниципального значения через реки Чехлоней и Обь, сообщается на сайте ГУ МЧС округа. Ледовые переправы действовали на зимней автомобильной дороге г. Нижневартовск — д. Вампугол - с. Былино.
«С целью исключения движения транспорта через закрытые ледовые переправы установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки, искусственные заграждения», - отметили в пресс-службе ведомства.
Налоговые нюансы. Алена Биктирякова, начальник отдела урегулирования задолженности Сургутской ИФНС // ONLINE 24 марта в 11:00