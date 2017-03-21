​В Нижневартовске может появиться сквер космонавтов

В Нижневартовске может появится сквер космонавтов. Такое предложение внес глава муниципалитета Василий Тихонов во время презентации проекта Концепции благоустройства города. Документ станет ключевым в работе администрации Нижневартовска при создании комфортной среды в микрорайонах и дворах.

«Согласен с тем, что Нижневартовску не хватает зон отдыха. Почему бы не создать, например, сквер космонавтов? Я думаю, эту идею поддержат воспитанники школы №12, которую окончил первый югорский космонавт, командир экипажа МКС Сергей Рыжиков. Посвятить сквер не только ему, но и всем космонавтам, которые посещали наш город в разные годы», - отметил глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, глава города внес еще ряд предложений. Например, предприятию капитального строительства, курирующему строительный блок, рекомендовать застройщикам при возведении домов, расположенных вдоль дорог, сдавать их с подсветкой фасадов. А операторам связи и Интернет-провайдерам убрать все кабельные линии, проложенные воздушным путем. Во-первых, в целях безопасности, во-вторых, для улучшения внешнего вида города.

Добавим, в разработке проекта Концепции благоустройства города принимали участие жители, депутаты, представители общественных организаций, предприятий и учреждений Нижневартовска. Документ был создан по инициативе Василия Тихонова, который поручил заняться этим вопросом практически сразу после своего вступления в должность. Всего поступило более 16 тысяч предложений. Проект включает в себя работы по благоустройству дворов, созданию скверов, парков, мест отдыха для горожан, условий для комфортного передвижения маломобильных граждан, реконструкции дорог, тротуаров и другие направления.