​В Нижневартовском районе в ДТП пострадали два человека // ФОТО

В понедельник, 20 марта, в ДТП в Нижневартовском районе пострадали два человека. Авария произошла в поселке Новоаганск. 33-летний водитель ВАЗа, двигаясь по улице Транспортная в сторону улицы 70 лет Октября, решил совершить обгон и врезался в «Шевроле Нива», которая ехала в попутном направлении. В результате столкновения пострадали водители обоих транспортных средств.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего, по данным пресс-службы ГИБДД Югры, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых семь человек получили травмы.