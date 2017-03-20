​«ЮВТ Аэро» запустит из Нижневартовска рейс в Сочи

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» впервые повезет вартовчан в Сочи. Перевозчик откроет данный рейс с 4 апреля. Полеты будут осуществляться на самолетах CRJ 200 с промежуточной посадкой в Перми. Как сообщили в аэропорту столицы Самотлора, рейс планируется выполнять каждое воскресенье.

Традиционно это направление обслуживает авиакомпания «ЮТэйр». Она также организует пассажирские перевозки на этом направлении и в этом году. Прямые перелеты начнут выполняться со 2 июня каждую пятницу и воскресенье.

Добавим, что билеты можно уже сейчас приобретать в авиакассах и на сайтах перевозчиков.