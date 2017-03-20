​В Мегионе угонщик со стажем разбил одну машину и украл вторую, чтобы добраться домой // ВИДЕО

В Мегионе полицейские по горячем следам раскрыли угон автомобиля. В полицию обратились сразу два горожанина. Один из них сообщил, что его автомобиль пытались украсть: в его машине «ВАЗ-2115» разбили заднее боковое стекло, а из салона пропал ключ замка зажигания и небольшая сумма денег. Однако у машины сработала сигнализация.

Через несколько часов в дежурную часть полиции с заявлением об угоне транспортного средства обратился второй потерпевший. 25-летний мегионец, отлучившись ненадолго по делам, оставил на улице без присмотра свой автомобиль «ВАЗ-21099» с ключом в замке зажигания. Вернувшись обратно, молодой человек не обнаружил машину на прежнем месте.

Сотрудниками полиции незамедлительно была разослана ориентировка на угнанный автомобиль экипажам наружных служб, патрулирующим улицы города и близлежащих населенных пунктов. В результате злоумышленника на разыскиваемом легковом автомобиле удалось задержать в Нижневартовске.

«Задержанным по подозрению в неправомерном завладении транспортным средством оказался 32-летний вартовчанин. Подозреваемый рассказал полицейским, что оказался в Мегионе по стечению обстоятельств, распивал там спиртные напитки, а когда понял, что у него нет денег на обратную дорогу домой, решил угнать автомобиль. Ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Сейчас злоумышленник задержан и помещен в следственный изолятор. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.