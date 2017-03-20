​Более одного миллиона рублей перевела вартовчанка сомнительному экстрасенсу: осталась и без денег, и без помощи

Жительница Нижневартовска в надежде решить свои личные вопросы с помощью магов лишилась 1 млн 300 тысяч рублей. Свои сбережения вартовчанка перечисляла ворожеям с января текущего года, однако квалифицированной помощи так и не получила. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку.

За последние дни это не первое обращение граждан, пострадавших от мошенников, к полицейским Нижневартовска. Как сообщили в местном УМВД России, более 57 тысяч рублей перевела на счета неизвестных граждан жительница города. Как пояснила потерпевшая, накануне ей на сотовый телефон пришло СМС-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Для того чтобы женщина смогла пользоваться сбережениями, ей необходимо перечислить накопления по указанным в сообщении счетам. Вартовчанка произвела необходимую операцию и в результате лишилась своих накоплений.

«Еще двое граждан попались на уловки мошенников – нижневартовцы продавали имущество через известный сайт и, договорившись с мнимыми продавцами, назвали им реквизиты своих банковских карт. Общий ущерб составил 37 тысяч рублей», - рассказали в полиции.

В целях профилактики преступлений, связанных с обманом, сотрудники полиции советуют югорчанам быть бдительнее и не сообщать свои контактные данные незнакомцам.