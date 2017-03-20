​За выходные в Югре произошло десять автоаварий с пострадавшими // ФОТО

За минувшие дни, с 17 по 19 марта, в Югре произошло десять автоаварий, в которых пострадали десять человек, один — погиб. ДТП с погибшим случилось вечером в пятницу в Нижневартовске. 46-летний водитель, управляя «Нивой», двигался по улице 2П-2 со стороны улицы Рублевка в сторону улицы Индустриальная допустил наезд на 45-летнего пешехода. Как сообщает пресс-службе ГИБДД округа, установлено, что погибший пешеход лежал на проезжей части, когда был совершен наезд. В результате происшествия мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.
Фото пресс-службы ГИБДД Югры
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