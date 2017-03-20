​Василий Тихонов надеется, что количество сотрудников Росгвардии в Нижневартовске будет увеличено

Глава Нижневартовска Василий Тихонов надеется, что количество сотрудников Росгвардии, подразделения которого базируются в городе, будет увеличено. Об этом он сказал во время рабочего визита в столицу Самотлора командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Игоря Голлоева.

«От имени жителей скажу - очень здорово, что у нас также располагаются подразделения Росгвардии. Надеюсь, что штатная численность сотрудников будет увеличена. И все это, конечно же, для решения городских задач по вопросам безопасности наших граждан. Это одно из приоритетных направлений администрации города», - отметил Василий Тихонов.

Напомним, что Игорь Голлоев посетил Нижневартовск на минувшей неделе. Он оценил материально-техническое оснащение таких подразделений, как ОМОН, СОБР, а также лицензионно-разрешительную инспекцию. По словам генерал-лейтенанта, у сотрудников есть все необходимое для решения поставленных задач. Кроме того, в Югре, и в Нижневартовске в частности, налажено сотрудничество с органами власти.