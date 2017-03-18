​Музей под открытым небом. Вартовчанам показали военные предметы, найденные в Крыму // ФОТО

В Нижневартовске сегодня на площади Нефтяников состоялись народные гулянья, приуроченные к годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек - старшее поколение и молодежь, студенты и школьники, ветераны, представители общественных и профсоюзных организаций. Целыми семьями вартовчане пришли на площадь, чтобы принять участие празднике и послушать концерт, который подготовили творческие коллективы.

Во время праздника жители города смогли пообщаться с воспитанниками центра «Патриот», которые являются членами поискового отряда «Самотлор». Они неоднократно принимали участие в «Вахте Памяти», проводимой в местах боевых сражений времен Великой Отечественной войны. За последние три года нижневартовский поисковый отряд «Самотлор» четыре раз выезжал на раскопки в республику Крым.

Как сообщает паблик «Официальный Нижневартовск», на площади Нефтяников сотрудники центра «Патриот» представили экспозицию по следам Вахт памяти на полуостров: на стендах фотографии с мест, где происходили сражения в годы Великой Отечественной и Крымской войны. Кроме того, вартовчане смогли увидеть уникальные экспонаты, поднятые нижневартовскими ребятами во время раскопок: патроны, гранаты, посуду, другие элементы вооружения и обмундирования солдат Красной Армии.