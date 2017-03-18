Вартовчанка, не ухаживавшая за своими детьми, попала под уголовное дело

36-летняя жительница Нижневартовска подозревается в ненадлежащем уходе за своими несовершеннолетними детьми.

Сотрудники полиции установили, что гражданка не заботилась о здоровье своих чад, их физическом и психическом развитии, не участвовала в их нравственном и социальном воспитании, а заодно систематически наносила им побои. Условия жизни подростков были невыносимы – в квартире несколько месяцев были отключены вода и свет. Мать продолжительное время злоупотребляла спиртными напитками. Пищу вартовчанке приносил сожитель, который находил просроченные продукты на рынке. Еду готовили на костре в лесополосе возле дома.

В результате 16-летняя дочка злоумышленницы переехала жить к своей подруге. Родители одноклассницы приютили девочку - кормили и одевали ее, следили за учебным процессом. 14-летний сын женщины жил вместе с матерью, которая часто забывала о нем и запиралась в квартире, не пуская ребенка ночевать. В результате подростков изъяли из семьи и определили жить в детский дом, а мать лишили родительских прав.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. Согласно действующему законодательству лица, ненадлежащим образом ухаживающие за детьми, наказываютсяштрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Реальное наказание вартовчанке определит суд.