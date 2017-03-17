​Фильм о нижневартовском волейбольном клубе «Самотлор» покажут на федеральном телеканале

Нижневартовскому волейбольному клубу «Самотлор» в этом году исполняется 30 лет. К этому событию журналисты спортивного канала «МАТЧ. Наш спорт» при содействии телевизионных компаний нашего города подготовили фильм «Точка на карте. ВК «Самотлор».

Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации г. Нижневартовска, программа «Точка на карте. ВК «Самотлор» выйдет в эфир на канале «МАТЧ. Наш спорт»: 20 марта в 16 часов 05 минут; 21 марта в 9 часов 35 минут; 22 марта в 20 часов 55 минут; 24 марта в 15 часов 15 минут.

В фильме рассказывается об истории клуба, его становлении, поражениях и победах. Зрители увидят кадры уникальной хроники, видео памятных матчей, интервью с создателями команды, ее нынешними руководителями, лучшими воспитанниками – звездами российского волейбола.