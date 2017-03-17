​Мэрия Нижневартовска оказалась самой открытой для граждан в Югре

Проектный центр «Инфометр» завершил аудит муниципальных интернет-ресурсов. Эксперты проверили, публикуют ли на сайтах городских администраций сведения о муниципальных закупках, о распределении городского бюджета, о работе с обращениями граждан и другую социально значимую информацию. В общей сложности сотрудники проектного центра оценили официальные сайты 166 городов с населением более 100 тыс. человек.

По результатам исследований, администрация Нижневартовска среди городов Югры оказалась самой открытой для населения. В общем рейтинге интернет-ресурс муниципальных органов занял 16 строку с показателем открытости 83,5 процента. Сайт органов местного самоуправления Сургута из 166 мест занимает 19 место (итоговая оценка открытости 79%), а Нефтеюганск – 35 место (итоговая оценка открытости 66,5%).

«В общем рейтинге прирост информационной открытости, по сравнению с прошлым годом, составил два процента», - сообщили в проектный центр «Инфометр».

Добавим, что лидером рейтинга стал г. Сочи, а аутсайдером – г. Коломна.