​Игроки хоккейной команды «Югра» проведут мастер-класс для спортсменов Нижневартовска

В Нижневартовске 18 марта члены окружной команды «Югра» Георгий Бояршинов, Евгений Кулик, Олег Погоришный, Никита Хлыстов и другие проведут мастер-класс для воспитанников специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по зимним видам спорта. По окончании тренировки состоится товарищеский матч между командой гостей и любительской хоккейной сборной города.

Мероприятие проводится в рамках 10-летнего юбилея хоккейного клуба «Югра». Мастер-классы состоятся в Ханты-Мансийске, Мегионе и других городах округа.

25 марта в Ханты-Мансийск приедут игроки, которые в разные годы выступали за «Югру», а ныне являются звездами мирового хоккея. Как сообщили в управлении по информационной политике администрации Нижневартовска, зрителей ждет гала-матч времен и поколений: «Легенды хоккея» сыграют с юными спортсменами и скрестят клюшки со сборной «Югры». На праздничные мероприятия приглашена нижневартовская школьная хоккейная команда спортсменов 2007 года рождения.