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​Сотрудники МЧС России в Нижневартовске прошлись по квартирам с профилактическими лекциями

В Нижневартовске сотрудники МЧС России, чтобы сократить количество пожаров в жилом секторе, проводят профилактические рейды. Основная их цель – проверка противопожарного состояния жилых домов и проведение инструктажей с гражданами. Особое внимание уделяется лицам, ведущим асоциальный образ жизни, неблагополучным семьям с несовершеннолетними детьми, а также пожилым людям.

С начала года в Нижневартовске произошло 48 пожаров, в результате которых погибли два, травмированы пять человек. В жилье зарегистрировано 28 пожаров. Основные причины пожаров: неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Как отмечают сотрудники МЧС, более 90 процентов погибших на пожарах людей подверглись губительному воздействию токсичных продуктов горения. Смерть при этом наступает, когда люди наиболее уязвимы и находятся в состоянии сна. Чтобы вовремя разбудить жильцов квартиры, им рекомендуют установить автономный пожарный извещатель – устройство, предназначенное для своевременной подачи сигнала тревоги в случае очагов возгорания. Он первым «почувствует» запах дыма и оповестит домочадцев о случившейся беде в первые секунды.

«Профилактическая работа по предотвращению пожаров в жилых домах в нашем городе ведется постоянно. Мы стараемся по максимуму объяснить горожанам основные требования пожарной безопасности, чтобы исключить возникновение пожаров в жилье», – говорит инспектор ОНДиПР МЧС России по ХМАО-Югре Александр Хорьяков.

Также сотрудники пожарной охраны призывают жителей города не оставлять детей без присмотра: ведь зачастую игры детей с огнеопасными предметами приводят к пожарам с серьезными, а временами – трагическими последствиями.


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Сегодня в 09:15, просмотров: 124, комментариев: 0


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