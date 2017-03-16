​В Мегионе поезд сбил человека: «Мужчина получил серьезные травмы, но от госпитализации отказался»

В Мегионе накануне произошло ЧП, в котором, к счастью, все остались живы. 45-летний житель Ишимского района Тюменской области решил перебежать железнодорожные пути перед отправляющимся от станции поездом «Адлер − Нижневартовск». Машинист, заметив человека, подал сигнал большой громкости, однако мужчина начал перебегать пути и был травмирован составом.

«Нарушитель в результате удара получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ушибы; от госпитализации пострадавший отказался. В отношении нарушителя сотрудники транспортной полиции составили административный протокол по части 5 статьи 11.1 КоАП РФ «Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах», - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

В настоящее время сотрудники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Транспортные полицейские напоминают, железная дорога − зона повышенной опасности и, пренебрежительное отношение к правилам поведения на ней, может стать основной причиной травм и причинения вреда здоровью, а порой и гибели. Переходить железнодорожные пути нужно только в установленных местах; по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути». Перед переходом через пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.