​Нижневартовский ОМОН не будет переезжать на новую базу в Сургуте

После открытия базы ОМОНа в Сургуте, нижневартовский отряд не будет менять места своей дислокации. Об этом заявил руководитель Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Югре Евгений Федоткин.

«Я стоял у истоков формирования нижневартовского ОМОНа и очень дорожу тем профессиональным ядром, которое сложилось в отряде Нижневартовска. Уровень профессионализма очень высок и здесь имеется вся учебно-материальная база. Аналогичный отряд предстоит создать в Сургуте. И мы вместе будем работать над поставленными задачами», - подчеркнул Федоткин во время общения с журналистами.

Добавим, что Евгений Федоткин посетил Нижневартовск во время рабочей поездки командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Игоря Голлоева в Югру. Генерал-лейтенант впервые посетил наш округ и оценил материальную базу каждого подразделения, которое имеется в столице Самотлора. Также он принял участие в торжественном вечере. Он был посвящено годовщине со дня образования ведомства. Во время праздника, как сообщал siapress.ru ранее, Голлоев наградил сотрудников Росгвардии.