​В Нижневартовске наградили сотрудника Росгвардии, который задержал вооруженного опасного преступника

В Нижневартовске накануне состоялась церемония награждения сотрудников ведомств, вошедших в Росгвардию. Торжественное мероприятие было посвящено годовщине со дня образования ведомства. Поощрял вартовчан командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Голлоев.

Среди тех, кто в этот вечер поднялся на сцену оказался и сотрудник отдела вневедомственной охраны Сергей Комольцев, которому удалось задержать опасного преступника. Он, как сообщал siapress.ru ранее, совершил несколько разбойных нападений на местные магазины. При досмотре у мужчины был обнаружен пневматический пистолет, схожий с пистолетом Макарова, а также шапка – маска с прорезями для глаз.

«Я со своей девушкой в выходной ехал на маршрутке по делам и на остановке увидел человека, который был похож на того, который проходит по ориентировке. Подошел к нему и попросил документы, но мужчина попытался убежать, но был задержан», - рассказал Сергей Комольцев.

Добавим, что подозреваемый в серии разбойных нападений мужчина сейчас находится под стражей.