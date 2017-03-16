​Житель Нижневартовска выкопал из-под снега заброшенный автомобиль и сдал его на цветмет

Житель Нижневартовска выкопал из-под снега заброшенный автомобиль «Honda» и на грузовике увез его в пункт приема цветного металла. За сданный металлолом 29-летний мужчина получил почти 50 тысяч рублей, которые начал тратить на собственные нужды. Однако вклад горожанина в борьбу с «подснежниками» не оценили. У иномарки, которую уже успели утилизировать, нашлась владелица. Женщина обратилась в полицию. Через несколько дней гражданин был задержан оперативными сотрудниками полиции.

«В настоящий момент в отношении вартовчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Нижневартовску.