​«Сибур» поддержит Нижневартовск в проведении регионального турнира по танцевальному спорту

Газохимический холдинг «Сибур» окажет поддержку Нижневартовску в проведении открытого регионального турнира по танцевальному спорту «Созвездие граций - 2017». Он состоится 18-19 марта на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия». Планируется, что в нем примут участие около 500 участников из городов Югры, Ямала, Томской и Тюменской областей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, первый турнир по танцевальному спорту «Созвездие граций - 2017» проводится при поддержке компании «СИБУР». Проект МАУДОД города Нижневартовска «Детско-юношеская спортивная школа» стал одним из победителей конкурса, состоявшегося в рамках благотворительной корпоративной программы «Формула хороших дел».