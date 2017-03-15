​В Нижневартовске построят пятиэтажный ТРЦ: «Здесь будут представлены востребованные в России бренды»

В Нижневартовске в IV квартале 2018 года планируется открыть ТРЦ «Golden Park». Пятиэтажное здание будет расположено в центре города на пересечении основных магистралей — улицы Ленина, проспекта Победы, улицы Омской. Согласно проекту, общая площадь ТРЦ составит 73 000 кв. метров, на которых разместятся более 100 магазинов, многозальный кинотеатр, несколько досуговых развлекательных центров, фитнес-центр, рестораны, кафе, фудкорт. На подземном уровне комплекса будет оборудован паркинг, который совместно с наземной парковочной зоной обеспечит около 900 машиномест.

«Мы рассчитываем за счет привлечения в проект новых для города и региона брендов, которые займут около 45% объекта. При этом значительную долю площадей комплекса мы отвели под торговые проекты транснациональных корпораций, которые впервые в Нижневартовске и на уникальной основе смогут представить популярные и востребованные в России бренды», - рассказал директор и управляющий партнер компании LCM Consulting, выступающей консультантом и брокером проекта, Эдуард Тишко.

По данным портала shopandmall.ru, строители и инвесторы надеются, что новый ТРЦ будет востребованным среди горожан, так как его возводят вблизи площади Нефтяников, где проводятся ключевые городские мероприятия. Рядом также расположен ряд социально-значимых предприятий досуга и отдыха – Дворец Искусств, Краеведческий музей, спортивные центры, здание ресторана «Макдоналдс». В непосредственной близости находятся центральный городской рынок и зона стрит-ритейла. Кроме того, на территории близлежащих кварталов расположены офисы крупнейших региональных корпораций и государственных учреждений.