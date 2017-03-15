​В Нижневартовске задержали мужчину с крупной партией спайсов: он ждет решения суда

Нижневартовский городской суд изучает материалы уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении двух преступлений. Мужчина в конце прошлого года решил быстро обогатиться и наладить наркобизнес. Как выяснили оперативники, предприимчивый гражданин перевел на счет неустановленного лица денежные средства. В ответ ему сообщили о месте нахождения «закладки» с наркотическим средством.

«Прибыв на место, указанное в сообщении, обвиняемый забрал «закладку» с наркотическим средством – спайс, в крупном размере и, через некоторое время, был задержан сотрудниками полиции. После этого ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в горсуде.

Однако соответствующих выводом задержанный гражданин для себя не сделал. Через три дня он снова был задержан после приобретения спайса в крупном размере. После чего неугомонному мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и в настоящее время он находится в следственном изоляторе города Нижневартовска.

Рассмотрение уголовного дела назначено на 16 марта. Оно будет проходить в особом порядке. Об этом ходатайствует сам обвиняемый.