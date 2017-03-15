​В Нижневартовске водитель заплатит 40 тысяч рублей сбитому им капитану хоккейной команды

В Нижневартовске водитель, который в мае 2016 года сбил 10-летнего мальчика, придется выплатить пострадавшему моральную компенсацию. «После происшествия мальчик длительное время находился на амбулаторном лечении, в связи с чем не мог посещать учебные занятия в школе и участвовать в качестве капитана хоккейной команды в спортивных соревнованиях», - пояснили в пресс-службе прокуратуры округа.

Суд согласился с доводами прокурора, который действовал в интересах пострадавшего, и постановил взыскать в пользу ребёнка 40 тысяч рублей.