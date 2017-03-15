​Летом «Ямал» может начать полеты из Нижневартовска в Томск

Авиакомпания «Ямал» возможно займется перевозкой пассажиров из Нижневартовска в Томск и обратно. Предварительное расписание опубликовано на сайте перевозчика. Рейсы планируется начать выполнять 4 июня и работать на данном направлении до 24 октября. Для выполнения полетов будут задействованы самолеты Sukhoi SuperJet 100.

Добавим, что сейчас на данном маршруте работает авиакомпания «NordStar». Согласно данным, обнародованным на сайте данного перевозчика, выполнять рейсы из Нижневартовска в Томск и обратно компания намерена до конца мая и сделав перерыв в работе возобновить авиасообщение между сибирскими городами в сентябре.