​Руководитель нацгвардии в УрФО везет в Нижневартовск военный оркестр

Сегодня командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Игорь Голлоев работает в Нижневартовске. Вместе с начальника Управления Росгвардии по ХМАО-Югре Евгением Федоткиным проинспектирует расположения структурных подразделений Росгвардии, базирующиеся в столице Самотлора. В первую очередь речь идет о месте дислокации ОМОНа и бойцов СОБРа.

Планируется, что вечером оба руководителя будут присутствовать на концерте оркестра и ансамбля песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии РФ. Он посвящен празднованию Дня войск национальной гвардии Российской Федерации и состоится в местном Дворце искусств.