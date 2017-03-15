​В аэропорту Нижневартовска появится система бесконтактного анализа психоэмоционального состояния человека

Для укрепления авиационной безопасности в международном аэропорту Нижневартовска появится система, которая позволит в потоке пассажиров идентифицировать каждого по лицу человека. На его приобретение планируется потратить около 13 млн. рублей. Покупку оплатит бюджет Тюменской области.

Кроме того государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление автомобильных дорог» для воздушной гавани столицы Самотлора также приобретет две рентгенотелевизионных досмотровых установки и систему бесконтактного анализа психоэмоционального состояния человека.

Сейчас на сайте госзакупок определяется поставщик данного оборудования. Аукцион состоится 20 марта.