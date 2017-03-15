​Арестантов в Нижневартовске накормят на 3 млн рублей

Около 3 млн рублей потратят из бюджета России на трехразовое питание арестантов в Нижневартовске. Кормить граждан, находящихся в изоляторе временного содержания, будет местное ООО «Караван», которое выиграло электронный аукцион на оказание данной услуги.

Завтрак, который гражданам, содержащимся в специальном приемнике и ИВС, будут подавать к 8.30, должен включать в себя чай и второе блюдо (это могут быть макароны или крупа). Обед у арестантов начнется в 11.30. Им полагается компот или кисель, суп, на второе повар должен будет приготовить с мясом макароны или крупу. При этом не допускается в данном случае использование фарша. А на ужин, он начинается в 17.30, чай, рыбное блюдо и на гарнир макароны или блюдо из крупы.

Как сообщается в аукционной документации, для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений беременных женщин и кормящих матерей, несовершеннолетних, больных лиц, а также граждан, подвергнутых административному аресту и находящихся в изоляторах временного содержания, предусмотрена повышенная норма питания.