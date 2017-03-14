​Мэрия Нижневартовска ищет подрядчика на ремонт городских дорог: цена и участки уже названы

Власти Нижневартовска начали подготовку к сезону масштабного ремонта дорог. На портале госзакупок ведется поиск подрядчиков по ремонту пяти участков автомагистралей. На их преображение чиновники столицы Самотлора готовы потратить около 85 млн рублей.

В частности, самая большая сумма, а это около 65 млн рублей, заложена на ремонт улицы Мира (от улицы Чапаева до улицы Кузоваткина). Это один из самых длинных участков, запланированных к ремонту – его протяженность составляет около трех километров.

Еще один участок, который этим летом должен преобразиться – улица Маршала Жукова (между улицами Мира и Северной, со стороны озера). Здесь автомобилисты давно жалуются на появившуюся колею. Ремонт данной дороги оценили почти в 9 млн рублей.

Также запланированы преобразования улицы Дзержинского и проезда к противотуберкулезному диспансеру.

Все аукционы будут проходить в электронной форме. Победителем станет тот, кто предложит наименьшую стоимость своих услуг. Завершить работы, согласно договора, подрядчики должны будут до конца августа.