​Сотрудник нацгвардии Нижневартовска задержал мужчину, совершавшего разбойные нападения на магазины

В Нижневартовске водитель нацгвардии задержал разбойника, который грабил магазины, расположенные на территории города. Подозрительный мужчина находился возле остановочного павильона в районе рынка «Центральный» когда попал в поле зрение силовика.

Полицейский попросил мужчину остановиться и объяснил ему причину задержания. Однако, вартовчанин предпочел сбежать и, оттолкнув стража порядка, попытался скрыться, но был задержан. При наружном досмотре у мужчины был обнаружен пневматический пистолет, схожий с пистолетом Макарова, а также шапка – маска с прорезями для глаз.

«С начала года от рук преступника пострадали две торговых точки. Улов грабителя составил 9000 рублей. В ориентировке по розыску преступника, которую и вспомнил боец нацгвардии было указано, что неизвестный гражданин, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, забирал из кассы деньги», - сообщили в УМВД России по г. Нижневартовску.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.