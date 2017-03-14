​Жительница новостройки Нижневартовска фиктивно регистрировала иностранцев

Сотрудники полиции Нижневартовска накануне во время оперативно-профилактического мероприятия выявили две квартиры, хозяева которых оказывали услуги по фиктивной регистрации иностранных граждан. Одна из предприимчивых вартовчанок проживает в новостройке, расположенной на улице Героев Самотлора. Вторая 65-летняя женщина возможность зарегистрироваться приезжим предоставляла в доме, который находится в старой части города. С ее помощью около 20 граждан получили возможность легально находится на территории города. При этом в обоих случая женщины не знали кого они зарегистрировали в своей квартире и где сейчас находится этот гражданин.

Как сообщили в УМВД России по г. Нижневартовску, сейчас по каждому факту ведется разбирательство. Не исключено, что женщинам предстоит нести уголовную ответственность. Так, например, как сообщал siapress.ru ранее, стало известно о том, что в судебном заседании в ближайшее время будет рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, которая с мая по декабрь 2016 года женщина прописала у себя 45 иностранцев.