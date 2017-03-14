Жительнице Нижневартовска грозит уголовное наказание за то, что она фиктивно поставила на учет в своей квартире иностранных граждан. С мая по декабрь 2016 года женщина прописала у себя 45 иностранцев. «Регистрация иностранцев произведена с целью их легализации на территории города. При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.
Жительница Нижневартовска прописала у себя 45 иностранцев
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