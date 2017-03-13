​Железнодорожники на майские праздники запустят дополнительные поезда

На железной дороге на майские праздники назначаются дополнительные поезда формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК». Они будут следовать по наиболее востребованным маршрутам. Один из них – Самара-Уфа-Нижневартовск.

Из Самары дополнительный состав отправится 11 апреля (в 19 часов 50 минут), 15 и 17 апреля, 15 и 17 мая (в 19 часов 55 минут). Из столицы Самотлора поезд отправится обратно 14,18,20 апрели 18,20 мая в 6 часов 28 минут.

«С учетом пожеланий пассажиров в составы будут включены купейные, плацкартные и вагоны с местами для сидения. Такие социально ориентированные перевозки в период праздников делают поездку в поезде максимально доступной для большего количества пассажиров», - сообщили в пресс-службе КбшЖД

Приобрести билеты югорчане могут уже сейчас как в железнодорожных кассах, так и на сайте РЖД.