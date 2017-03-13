​С банковских карт жителей Нижневартовска продолжают воровать деньги

Сразу несколько человек за последние дни обратились к сотрудникам полиции Нижневартовска с одной и той же просьбой: найти тех, кто украл деньги с банковских карт. 35-летняя вартовчанка, похитив у мужчины банковскую карту, сняла с нее деньги в сумме около 19 тысяч рублей. Еще 42 тысяч рублей лишился житель столицы Самотлора. Их снял с банковской карты приятель мужчины. 47-летний мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он сознался в том, что еще с одной чужой карты снял 10 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 37- летний житель республики Кыргыстан, который в ночное время, находясь в квартире по улице М.Жукова, из кошелька своей знакомой похитил деньги в сумме более 33 тысяч рублей», - добавили в УМВД России по г. Нижневартовска.

По всем вышеуказанным фактам, в полиции возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции обращаются к горожанам, не оставляйте свои кошельки и банковские карты, без присмотра. Не стоит также записывать ПИН - код на видном для посторонних лиц месте.