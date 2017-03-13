​В Нижневартовском районе в лобовом столкновении «Фиата» и «Нивы» погиб человек

В понедельник, 13 марта, около 10.20 на 72 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» произошло столкновение двух автомобилей, погиб человек.

«По предварительной информации, водитель «Fiat» при обгоне транспортного средства не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем «Нива». В результате происшествия водитель «Fiat» скончался в карете скорой помощи, водитель «Нивы» с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.

Сейчас на месте ДТП работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.