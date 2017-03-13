​В Нижневартовске в ДТП пострадали три человека // ФОТО

С 10 по 12 марта на дорогах Югры зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли, 13 — получили травмы. Серьезные автоаварии произошли в пятницу. Так, в Нижневартовске в 19.10 54-летний водитель, управляя автомобилем «Ссанг Енг», не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ 21093». В результате ДТП телесные повреждения получили 63-летний водитель «ВАЗа» и его пассажиры 23 и 32 лет.

Авария с погибшими произошла около 05:40 на 45 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск». Как сообщалось ранее, водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Ландкрузер», при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил столкновение сначала со встречным автомобилем «Скания» под управлением водителя 1975 года рождения, а затем с движущимся в попутном направлении транспортным средством «КИРОВЕЦ К-708» под управлением гражданина 1961 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель «Тойоты» и два его пассажира 1984 и 1973 годов рождения, ранения получили водитель «Скании» и пассажир «Тойоты» 1975 года рождения.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры