​В Нижневартовском районе продолжается розыск водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Нижневартовском районе сотрудники полиции устанавливают очевидцев ДТП, которое произошло 3 марта около 20 часов 10 минут на 181 километре трассы «Сургут — Нижневартовск». Водитель на неустановленном автомобиле насмерть сбил 28-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.

«В случае если Вы располагаете какой-либо информацией о данном происшествии, просьба сообщить по телефонам: дежурной части ГИБДД МО МВД России «Нижневартовский» (3466) 283-901, 495-865; дежурной части МО МВД России «Нижневартовский» (3466) 447- 403, 447-404, 495-635», - обратились к жителям округа в пресс-службе МО МВД России «Нижневартовский».