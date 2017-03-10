​В Нижневартовском районе поймали браконьера

Житель Нижневартовского района стал фигурантом уголовного дела за браконьерство. Полицейские установили, что мужчина установил капкан на особо охраняемой природной территории и поймал соболя. Разрешения на охоту у него не было.

Фото пресс-службы УМВД Югры

Злоумышленнику грозит крупный штраф — до 200 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы. Сейчас браконьер находится под подпиской о невыезде.

«Законодательством РФ за незаконную добычу самки соболя предусмотрено возмещение ущерба в размере 25 тысяч рублей, самца – 15 тысяч рублей; на особо охраняемой территории – 45 тысяч рублей», - отметили также в пресс-службе МО МВД России «Нижневартовский».