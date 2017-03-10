​В Нижневартовске в ДТП пострадали два человека // ФОТО

В четверг, 9 марта, в 15.45 в районе улицы Кузоваткина в Нижневартовске в ДТП пострадали два человека. Авария случилась из-за того, что 33-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди Q7», не уступил дорогу автомобилю «Шевроле Круз» под управлением 35-летнего водителя и допустил с ним столкновение. Телесные повреждения получили оба водителя, сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Фото: vk.com/gbdd86

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы.