​Наталья Комарова в честь юбилея Нижневартовска вручила жителям заслуженные награды и посетила фотовыставку

В Нижневартовске прошли торжественные мероприятия, посвященные 45-летию с момента получения населенным пунктом статуса города. В них приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона посетила уникальную фотовыставку «Город в объективе событий», где представлены исторические фотографии, сделанные профессионалами и снимки фотолюбителей разных лет, возрастов и профессий. На сотне кадров экспозиции отражена жизнь Нижневартовска во всем многообразии: панорамные виды городских пейзажей, исторические места и события, портреты горожан и жанровые сюжеты. Посетителями выставки уже стали десятки вартовчан.

Также сегодня состоялась церемония награждения заслуженных вартовчан почетными грамотами и благодарственными письмами различных уровней власти, а также дипломами «Приоритетный национальный проект Министерства образования и науки Российской Федерации», которые вручаются лауреатам премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента Российской Федерации.

«Сегодня в зале присутствуют люди, от которых зависит благосостояние и развитие Нижневартовска. Каждый из вартовчан привнес в город частичку собственной мечты об идеальном городе. Развивая, например, медицину и реализуя комплекс мероприятий, удалось добиться того, что за последние пять лет в Нижневартовске не регистрировались случаи материнской смертности – это достойный результат работы. Если в прошлом веке работали по принципу «сначала производство, а потом люди», то сейчас все наоборот – сначала создаются комфортные условия для людей, чтобы работало производство», - сказала Наталья Комарова во время церемонии награждения.

Во время праздничного концерта поздравления от полпреда Президента России в УрФО Игоря Холманских передал главный федеральный инспектор по Югре аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Дмитрий Кузьменко. «История Нижневартовска неразрывно связана с историей освоения Западной Сибири. За 45 лет город превратился в красивый, молодой, современный центр нефтяной промышленности. Вклад, который внесли жители Нижневартовска в энергетическую независимость России сложно переоценить. При этом сегодня ваш город превращается в один из культурных и деловых точек на карте Югры», - говорится в поздравлении полпреда УрФО.

«Я думаю, когда 45 лет назад, когда строители только планировали построить среди болот первую улицу, не думали, что здесь будут высокие дома, прекрасные дворцы искусств, спортивные учреждения. «Русские утонут в болотах» - писали иностранные газеты, когда началась разведка Самотлорского месторождения. Не утонули. Выстояли. Я хочу поздравить и поблагодарить первопроходцев, которые выстояли в суровые и тяжелые времена и построили город», - отметил в своем выступлении председатель Думы Югры Борис Хохряков.

Поздравляя вартовчан, глава муниципалитета Василий Тихонов отметил, что гости Нижневартовска всегда отмечают радушие и особую привлекательность северного города. «Я горжусь тем, что в нашем городе мы все дружны. Все разные и в этом наша уникальность, мы все любим наш город и в этом наша сила. Я желаю, чтобы наш Нижневартовск всегда оставался городом, в котором хочется жить», - сказал Василий Тихонов.