​В Нижневартовске презентовали уникальную книгу: собран материал, который представляет большую ценность для историков // ФОТО

Презентация уникальной книги «Нижневартовск: как становятся городами» состоялась в Центральной городской библиотеке им. М.К. Анисимковой в день рождения Нижневартовска. В церемонии приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Приветствуя участников встречи, глава региона подчеркнула неоценимый вклад нефтяников-первопроходцев в становлении Нижневартовска.

«Я процитирую начальника промыслового управления «Мегионнефть» тех лет Георгия Самуиловича Арнопольского. Он пишет: «Мы были молоды и работали как одержимые. Нас увлекала масштабность нижневартовской земли». И вот эта увлеченность и здоровая одержимость сотворила чудо, имя которому Нижневартовск», - отметила Наталья Комарова.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО, книга включает в себя три главы. В ней собраны документы, фотографии, исторические очерки, воспоминания ветеранов нефтяной отрасли и старожилов Нижневартовска.

«Проделана колоссальная работа. Весь исторический материал был обобщен и подготовлен к публикации научными сотрудниками Нижневартовского государственного университета. Они изучили архивные документы, публикации газет и другой материал. Это издание представляет собой большую ценность для наших детей и будущих поколений», - рассказала директор Нижневартовского краеведческого музея им. Т. Д. Шуваева Людмила Ковалева.

Добавим, что вместе с учеными над проектом трудились музейные работники и журналисты. Книга будет вручена гостям праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею города, а также награжденным во время торжественной церемонии. Кроме того, экземпляры книги «Нижневартовск: как становятся городами» будут храниться в краеведческом музее им. Т. Д. Шуваева и Центральной городской библиотеке им. М.К. Анисимковой.