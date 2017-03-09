​Спикер думы ХМАО Борис Хохряков поздравил вартовчан с Днем города: «В поступательном развитии – заслуга каждого нижневартовца»

Нижневартовск сегодня принимает поздравления с 45-летием со дня своего образования. Спикер думы Югры Борис Хохряков в поздравительной телеграмме отметил красоту города и грандиозные масштабы строительства: «В позитивных переменах, затронувших все сферы жизнедеятельности муниципалитета, его поступательном развитии – заслуга каждого нижневартовца».

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин, в свою очередь, обратил особое внимание на роль первопроходцев в становлении города. «Именно первопроходцами - людьми неравнодушными, трудолюбивыми, искренними и целеустремленными заложен фундамент, который спустя десятилетия дает перспективы развития инфраструктуры и экономики Нижневартовска», - говорится в поздравлении Бориса Саломатина.

Как сообщили в пресс-службе администрации столицы Самотлора, сегодня состоятся торжественные мероприятия в честь 45-летия города. В Центральной городской библиотеке им. М.К. Анисимковой пройдет презентация исторической книги о Нижневартовске. Во Дворце искусств состоится церемония награждения жителей, внесших наибольший вклад в развитие города, а завершающим событием праздника станет концерт. Планируется, что в этих мероприятиях примет участие губернатор Югры Наталья Комарова.