​В аэропорту Нижневартовска таможенники изъяли сувенирный нож // ФОТО

Сотрудники Ханты-Мансийской таможни в очередной раз изъяли у путешественника привезенный в качестве сувенира нож. Мужчина перевозил его в ручной клади без соответствующего декларирования и разрешительных документов. Пассажир международного рейса, прибывшего в Нижневартовск, признался, что купил нож для себя на рынке, но перед вылетом он не уточнил можно ли ввозить или вывозить ножи и какие действия необходимо для этого предпринять.

«Мы неоднократно указывала на то, что ввоз и вывоз холодного оружия, в частности ножей, ограничен и осуществляются только при наличии заключения (разрешительного документа), выданного МВД России. Однако «колюще-режущие сувениры» продолжают выявляться. Изъятый нож направлен на экспертизу. В случае отнесения выявленного товара к холодному оружию, в отношении гражданина будут возбуждены дела об административных правонарушениях. Наказание за каждое из данных правонарушений – штраф в размере от 1000 рублей до 2500 рублей, с возможной конфискацией предмета правонарушения», - сообщили в Ханты-Мансийской таможне.

Добавим, в воздушных пунктах пропуска на территории округа с начала года выявлено 11 фактов ввоза из-за границы ножей и кастетов (общим количеством 15 штук).