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​Губернатор Югры Наталья Комарова поздравит вартовчан с юбилеем города

Нижневартовск сегодня отмечает свое 45-летие. В честь этого события состоится несколько торжественных мероприятий. Планируется, что участие в них примет глава региона Наталья Комарова. О том, на каких именно праздник поприсутствует губернатор – пока неизвестно. В ее графике встреч, который опубликован на сайте регионального правительства на 9 марта событий не запланировано.

«Нижневартовск с полным правом можно назвать городом неравнодушных людей. В 60-е и 70-е гг. первопроходцы ковали здесь нефтяную славу страны – замерзали на промыслах, увязали в болотах. Любые невзгоды преодолевались плечом к плечу. Прошли десятки лет, но наши горожане все также готовы по первому зову прийти на помощь. Нефтяники, учителя, врачи, предприниматели, люди пожилого возраста и молодежь – все мы одна команда, крепко спаянная прошлыми свершениями и будущими целями», - говорится в официальном поздравлении главы Нижневартовска Василия Тихонова и председателя думы города Максима Клец.

Добавим, что сегодня во время торжественного вечера, который состоится в местном Дворце искусств, состоится церемония награждения. Большинством голосов за особые заслуги перед городом, многолетний плодотворный труд, значительный вклад в социально-экономическое развитие города Нижневартовска, активную общественную деятельность и в связи с 45-летием со дня образования города почетное звание города «Почетный гражданин города Нижневартовска» присвоено Дольникову Леониду Александровичу, депутату Думы города Нижневартовска, заместителю директора открытого акционерного общества «Управляющая компания №1».

За особые заслуги перед городом, многолетний плодотворный труд, значительный вклад в социально – экономическое развитие города Нижневартовска, активную общественную деятельность и в связи с 45-летием со дня образования города Нижневартовска знаком «За заслуги перед городом Нижневартовском» будут награждены Вишневская Вера Константиновна, ветеран-нефтяник, член Нижневартовской объединенной первичной профсоюзной организации «НК «Роснефть» Нефтегазстройпрофсоюза России; Ибрагимов Ибрагим Мутелимович, проректор по воспитательной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный университет»; Кузнецова Татьяна Семеновна, член Нижневартовской общественной организации «Федерация спортивного танца», руководитель кружка хореографического ансамбля бального танца «Фиеста» муниципального бюджетного учреждения «Дворец искусств»; Теренков Владимир Петрович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ТК «ИМПЕРИЯ-Т».


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Сегодня в 09:51, просмотров: 194, комментариев: 0


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