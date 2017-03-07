​В Нижневартовске за шесть дней на полигон вывезли более 50 тысяч кубометров снега

В Нижневартовске подвели итоги акции по бесплатному приему снега на специализированном полигоне. Она действовала с 27 февраля по 4 марта для городских предприятий, организаций, учреждений и предпринимателей. «Было принято более 51,5 тысячи кубических метров снега – этого объема хватило бы, чтобы засыпать два шестнадцатиэтажных дома», - отметили в пресс-службе администрации города.

Коммунальные службы продолжают уборку снега. В микрорайонах города сегодня работает около 70 единиц техники, на улично-дорожной сети Нижневартовска - 73 машины. Работа по уборке и вывозу снега с городских дорог продолжится и ночью. Планируется привлечь 67 единиц машин: грейдеров, самосвалов, снегоуборщиков и другой техники.