​Замглавы Нижневартовска занялась Скандинавской ходьбой: скоро появится и терренкур // ФОТО

В Нижневартовске заместитель главы города, куратор соцблока Надежда Волчанина занялась Скандинавской ходьбой. На минувших выходных она посетила бесплатное занятие, организованное местным управлением по физической культуре и спорту. Вместе с чиновницей в эти выходные на тренировку пришли более 30 человек.

«Физическая активность является основным факторам для предотвращения возникновения хронических заболеваний, которые являются причиной смертности населения. Сейчас организовано две тренировочные команды. Первая группа занимается по субботам в парке Победы или по набережной реки Обь, а в воскресенье – в районе озера Комсомольского. С каждым занятием количество желающих растет. Это самый простой способ сберечь свое здоровье», - рассказала Надежда Волчанина.

По словам заместителя главы Нижневартовска по социальной и молодежной политике, сейчас сотрудникам управления по физической культуре и спорта дано поручение для реализации такого проекта как «терренкур» - одна из форм лечебной физкультуры. Для начала будет разработано три маршрута различной степени сложности и продолжительности. На первом этапе планируется привлекать специалистов, а в дальнейшем жители города смогут сами выбрать для себя тот маршрут, который им будет более подходящим.

Фото: vk.com/ofnv86