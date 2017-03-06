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​Главный госавтоинспектор Нижневартовска переходит на работу в местную мэрию

В мэрии столицы Самотлора грядут очередные кадровые перестановки. Не исключено, что начальником одного из отделов, который курирует вопросы содержания дорог, а также организацию транспортного обслуживания населения может стать Геннадий Котляров. На данный момент он является руководителем местной ГИБДД.

В УМВД России по ХМАО-Югре подтвердили, что главный госавтоинспектор Нижневартовска сейчас находится в отпуске. Комментировать его отставку в окружном главке не стали, но и не опровергли.

Местные СМИ увольнение Котлярова связали с судебными разбирательствами по делу Ласкина, получившего в народе прозвище «самый честный гаишник», однако достоверные источники siapress.ru данную информацию не подтверждают.


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Сегодня в 17:26, просмотров: 170, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 17:54
Вот нет бы на нары - так в мэрию.

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