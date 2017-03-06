​Главный госавтоинспектор Нижневартовска переходит на работу в местную мэрию

В мэрии столицы Самотлора грядут очередные кадровые перестановки. Не исключено, что начальником одного из отделов, который курирует вопросы содержания дорог, а также организацию транспортного обслуживания населения может стать Геннадий Котляров. На данный момент он является руководителем местной ГИБДД.

В УМВД России по ХМАО-Югре подтвердили, что главный госавтоинспектор Нижневартовска сейчас находится в отпуске. Комментировать его отставку в окружном главке не стали, но и не опровергли.

Местные СМИ увольнение Котлярова связали с судебными разбирательствами по делу Ласкина, получившего в народе прозвище «самый честный гаишник», однако достоверные источники siapress.ru данную информацию не подтверждают.