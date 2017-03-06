​Госавтоинспекторы Нижневартовска проведут масштабный антиалкогольный рейд накануне Международного женского дня

В Нижневартовске инспекторы местной ГИБДД проведут масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей. Мероприятие состоится 7 марта, когда большинство рабочих коллективов поздравляют прекрасную половину своего коллектива с Международным женским днем.

«Данное мероприятие будет проведено в ночное время. Госавтоинспекция города напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения считается одним из самых грубых нарушений правил дорожного движения и ответственность предусмотрена также серьезная. При первом нарушение требований ПДД – штраф 30 000 рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5-2 лет, при повторном аналогичном нарушении - уголовная ответственность, лишение права управлять автомобилем сроком до 3-х лет, в том числе судом может быть вынесено решение о заключении под стражу сроком до 2-х лет», - отметил старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску Николай Дубаенко.

По данным siapress.ru, в январе сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны 63 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Еще 42 человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования.