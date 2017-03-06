​В Нижневартовске решают вопрос о целесообразности продажи билетов на открытие фестиваля «Самотлорские ночи»

В Нижневартовске обсуждается вопрос о целесообразности продажи билетов на церемонию открытия фестиваля «Самотлорские ночи». Оргкомитет предлагает жителям решить, стоит ли оставить многолетнюю практику и раздавать среди вартовчан в качестве поощрения пригласительные билеты на праздник или отдать все билеты на продажу. Кстати, ценовую политику также предложено решить жителям столицы Самотлора.

Голосование проводится на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Опросы». Результаты будут переданы в оргкомитет для рассмотрения и принятия окончательного решения.

Как сообщал siapress.ru ранее, в этом году фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» состоится с 9 по 12 июня. Традиционно церемония открытия состоится на стадионе «Центральный». Основные праздничные мероприятия в рамках фестиваля будут проводится на набережной реки Обь.