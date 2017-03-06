​Перед работниками Строительно-промышленного комбината в Нижневартовске погашены долги по зарплате

Перед сотрудниками ООО «Строительно-промышленный комбинат» в Нижневартовске погашены долги по зарплате на сумму свыше 60 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства, люди смогли получить заработанные деньги только после вмешательства прокуратуры.

Работники предприятия не получали зарплату с сентября 2016 года по январь 2017-го. В октябре 2016 года прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин выезжал в Нижневартовск и проводил совещание с участием руководителя и должностных лиц ООО «Строительно-промышленный комбинат», на котором потребовал восстановить трудовые права граждан.

Прокурор Нижневартовска внес представление в адрес руководителя предприятия, потребовав устранить нарушения трудового законодательства и незамедлительно принять меры к погашению задолженности. По итогам рассмотрения которого главный бухгалтер привлечена к дисциплинарной ответственности. Кроме того, за невыплату зарплаты юридическое лицо и его руководитель привлечены к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафов. Также следственным органом в отношении руководителя предприятия возбуждены и расследуются уголовные дела.

«В результате принятых мер в настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме. Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры округа», - отметили в пресс-службе прокуратуры.