​Жителей Нижневартовска предупредили об опасности выхода на весенний лед

Жителей Нижневартовска просят не выходить на весенний лед. Его средняя толщина на реке Обь в границах города по данным на 3 марта составляет 55 сантиметров. Замеры производились в районе старой части города, храма Рождества Христова, а также вблизи реки Рязанки.

«Несмотря на то, что данная толщина льда является безопасной для пешеходов, сотрудники аварийно-спасательной службы не рекомендуют выходить на лед, - пояснили в пресс-службе администрации города. - С наступлением теплых дней меняется структура льда – он становится хрупким, особенно вдоль берегов. От весеннего солнца нагреваются камышовые заросли, старые поваленные деревья, которые растапливают лед вокруг. Еще опаснее места с сильным течением, которые невозможно увидеть, но провалившись, велика опасность, что затянет под лед».

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по телефону 112.