​В Нижневартовске к юбилею города издадут уникальную книгу

Нижневартовск продолжает готовиться к празднованию своего юбилея. В этом году 9 марта столица Самотлора отпразднует свое 45-летие. К этому событию будет издана уникальная памятная книга. Об этом во время медиа-проекта «Деловая среда» рассказала заместитель главы по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина.

«Книга находится в печати и к проведению торжественных мероприятий она уже будет в городе. Первые экземпляры издания получат уважаемые гости, которые прибудут к нам на праздничные мероприятия 9 марта – ветераны, почетные жители города и другие», - отметила Волчанина.

По данным saipress.ru, в подготовке подарочного издания приняли участие местные историки, представители городских СМИ, сотрудники библиотек и музеев Нижневартовска. Добавим, что 9 марта состоятся в столице Самотлора официальные мероприятия по случаю дня рождения муниципалитета, а основные праздники запланировано традиционно провести летом, во время фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи».